Турецький клуб вирішив підсилити свій напад після поразки від Шахтаря (2:4) у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Одним з бажаних гравців для Бешикташа є форвард Роми Артем Довбик, повідомляє Fotospor.

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"Чорно-білі" цікавилися Довбиком ще в травні, а зараз повернулися до його кандидатури. Перемовини між клубами вже стартували. Зазначається, що Бешикташ також розглядає трансфер нападника Інтера Мехді Таремі, однак головний тренер турецької команди Уле Гуннар Сульшер хотів би підсилити склад молодшим гравцем.

Нагадаємо, в минулому сезоні Артем Довбик провів 45 матчів за Рому, забив 17 голів та віддав 4 асисти. Контракт нападника з римлянами розрахований до 2029 року.

До слова, матч-відповідь між Шахтарем і Бешикташем відбудеться у четвер, 31 липня. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

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