Бешикташ у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи поступився Шахтарю з рахунком 2:4. Після цієї поразки відбулась екстрена зустріч керівництва стамбульців, на якій вирішувалось майбутнє головного тренера команди Уле Гуннара Сульшера, повідомляє Sozcu.

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За інформацією джерела, після невдачі в матчі з Шахтарем норвезький фахівець вичерпав кредит довіри в Бешикташі і може залишити свою посаду найближчим часом. Головним кандидатом на заміну Сульшеру бачать Нурі Шахіна (колишнього наставника Антальяспора та дортмундської Борусії). Якщо ж з його призначенням виникнуть труднощі, то клуб розглядає також екс-футболіста та тренера Бешикташа Сергена Ялчина.

Нагадаємо, Сульшер очолив стамбульський клуб у січні 2025 року. Під його керівництвом Бешикташ посів четверте місце в турецькій Суперлізі і здобув право виступати в Лізі Європи. Контракт норвежця з "чорними орлами" спливає у червні 2026 року.

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