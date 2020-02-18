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Бешикташ може відмовитись від співпраці з Луческу

15:36 1014 Читать на русском
Бешикташ може відмовитись від співпраці з Луческу
Мірча Луческу / Eurosport

Керівництво турецького Бешикташа схиляється до відмови від співпраці з екс-наставником Шахтаря Мірчею Луческу.

Стамбульці побоюються, що вік румунського фахівця (Луческу 74 роки – прим) може негативно вплинути на довгострокові плани клубу, інформує Sabah Spor.

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Також джерело зазначає, що Бешикташ ще не прийняв остаточного рішення – в стамбульському клубі ще один раз поставлять це питання на голосування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Бешикташ розглядає кандидатуру Луческу на посаду спортивного директора клубу. "Чорні орли" сподівалися, що румунський фахівець допоможе їм вибудувати систему підписання і продажу футболістів у топ-клуби, як це було за його роботи у Шахтарі.

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Бешикташ Бешикташ Туреччина Мірча Луческу Мірча Луческу
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