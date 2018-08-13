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Бешикташ мінімально обіграв Акхісар, Селезньов відзначився голом

12 серпня 23:47 147 Читать на русском
Бешикташ мінімально обіграв Акхісар, Селезньов відзначився голом
Євген Селезньов / Фото: соцмережі

У першому турі чемпіонату Туреччини Акхісар Беледієспор Євгена Селезньова зазнав поразки від Бешикташа.

У 1 турі турецької Суперліги Бешикташ приймав Акхісар Євгена Селезньова. Українець провів на полі увесь матч.

Селезньов відзначився в матчі з Бешикташем

До перерви господарі двічі забивали Акхісару.

У другій половині зустрічі Селезньов скоротив відставання, проте на нічию його команда не спромоглася.

Суперліга Туреччини, 1 тур

Бешикташ – Акхісар Беледієспор – 2:1

Голи: Пепе, 39, Бабел, 42 – Селезньов, 56

Теги
Туреччина Акхісар Беледієспор Акхісар Беледієспор Євген Селезньов Євген Селезньов Бешикташ Бешикташ
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