Бешикташ зіткнувся з серйозними проблемами напередодні протистояння з Шахтарем у другому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Турецький гранд підходить до важливих матчів у послабленому складі, повідомляє Sözcü.

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За інформацією джерела, головний тренер команди не зможе розраховувати на низку виконавців через травми. Крім того, клуб поки не завершив усі трансферні цілі, на які сподівався наставник.

Попри підписання Абрахама, Юрасека та Кьокчю, Сульшер визнає, що в матчах із Шахтарем буде покладатися лише на 14-15 гравців.

Нагадаємо, що матчі між Шахтарем і Бешикташем у межах другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи заплановані на 24 та 31 липня.

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