Бешикташ хоче підписати Н'Голо Канте, який виступає в чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це інформує Fotomac. Турецький клуб вражений нинішньою формою француза і вважає, що він буде конкурентоспроможним у чемпіонаті Туреччини та єврокубках.

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Головний тренер "орлів" Оле-Гуннар Сульшер особисто поспілкувався з Канте і представив йому проєкт команди. Повідомляється, що 34-річний француз зацікавився цією ідеєю і готовий повернутися в Європу влітку. Н'Голо також готовий відмовитися від частини своєї зарплати.

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Нагадаємо, що раніше Канте виступав в АПЛ у складі Лестера і Челсі. Він вигравав чемпіонський титул, будучи гравцем обох команд. У 2018 році він виграв чемпіонат світу у складі збірної Франції.

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