Після поразки від Шахтаря з рахунком 2:4 у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи керівництво Бешикташа розглядає питання зі звільненням Сульшера. Як інформує портал Sporx, боси "орлів" хочуть запросити Роберто Манчіні, який привів збірну Італії до перемоги на Євро-2020.

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Повідомляється, що в найближчі години між тренером і клубом очікуються перші контакти. Раніше Манчіні вже працював в Туреччині – він тренував Галатасарай. З жовтня Роберто перебуває без роботи – він залишив посаду наставника збірної Саудівської Аравії 24 жовтня 2024 року.

Згідно з джерелом, Манчіні є пріоритетом на посаду тренера Бешикташа, але у клубу є і запасний варіант. Це – Серген Ялчін, який вже тренував "орлів" з 2020 по 2021 рік. Однак між Бешикташем і Ялчіном виникли розбіжності: фахівець відмовився підписувати трирічний контракт, наполягаючи на річній угоді.

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