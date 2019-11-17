Бешикташ хоче позбутись екс-хавбека Динамо Ленса

Євро-2020 — 16 лист 18099
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Німеччина та Австрія пробилися на Євро-2020, брати Азари нокаутували Росію, а Словенія з Вербічем втратила усі шанси
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Нідерланди кваліфікувалися на Євро-2020, розписавши виїзну нічию з Північною ІрландієюЄвро-2020 — 16 лист 232
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Сербія – Україна: передматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 16 лист 12698
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"Данський Роббен", який став катом України – він засмутив чемпіонів світу, Ротаня та Арену ЛьвівСвіт — 16 лист 5478
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Сербія – Україна: "синьо-жовті" здійснили традиційну передматчеву прогулянкуЗбірна України — 16 лист 1905