Бешикташ хоче позбутись екс-хавбека Динамо Ленса

Хавбек Бешикташа Джермейн Ленс взимку може змінити місце роботи.

Бешикташ має намір попрощатись із Джермейном Ленсом протягом зимового трансферного вікна, повідомляє Takvim.

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Турецький клуб вже розпочав перемовини щодо оренди 31-річного хавбека у Фейєнорд. Діалог не став успішним, адже нідерландці не готові брати на себе зобов'язання щодо зарплати Ленса, яка становить 2,3 млн євро на рік. Чинна угода Джермейна діє до літа 2022 року.

В Україні Ленс відомий своїми виступами за київське Динамо у 2013-2015 роках.

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