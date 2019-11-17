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Бешикташ хоче позбутись екс-хавбека Динамо Ленса

00:15 272 Читать на русском
Бешикташ хоче позбутись екс-хавбека Динамо Ленса
Джермейн Ленс / Фото ФК Бешикташ

Хавбек Бешикташа Джермейн Ленс взимку може змінити місце роботи.

Бешикташ має намір попрощатись із Джермейном Ленсом протягом зимового трансферного вікна, повідомляє Takvim.

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Турецький клуб вже розпочав перемовини щодо оренди 31-річного хавбека у Фейєнорд. Діалог не став успішним, адже нідерландці не готові брати на себе зобов'язання щодо зарплати Ленса, яка становить 2,3 млн євро на рік. Чинна угода Джермейна діє до літа 2022 року.

В Україні Ленс відомий своїми виступами за київське Динамо у 2013-2015 роках.

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Теги
Динамо Динамо Бешикташ Бешикташ Фейєнорд Фейєнорд Туреччина Джермейн Ленс Джермейн Ленс
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