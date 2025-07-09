Півзахисник Бенфіки і збірної Туреччини Оркун Кьокчю може перейти в Бешикташ.

Бешикташ надіслав Бенфіці офіційну пропозицію щодо оренди з зобов'язанням викупу півзахисника Оркуна Кьокчю, інформує Maisfutebol. При цьому початкова сума (комісійний збір) повинна бути виплачена негайно.

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Турецький клуб має усну принципову угоду з 24-річним гравцем і тепер намагається переконати Беніфку укласти угоду. "Орли" отримають 30 млн євро.

Контракт Оркуна з Бенфікою розрахований до червня 2028 року. Раніше він обійшовся "орлам" в 25 млн євро + 5 млн євро у вигляді бонусів. У його контракті прописана клаузула в розмірі 150 млн євро, хоча керівництво Бенфіки не так давно оцінило гравця в 40 млн євро.

Нагадаємо, що Кьокчю посварився з наставником Бенфіки Бруну Лаже на Клубному ЧС.

Якщо Шахтар пройде Ільвес у першому раунді кваліфікації Ліги Європи, то зіграє з Бешикташем.

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