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Бешикташ хоче підписати Ракицького разом із Коноплянкою, – журналіст

18:42 328 Читать на русском
Бешикташ хоче підписати Ракицького разом із Коноплянкою, – журналіст
Ярослав Ракицький та Євген Коноплянка / Фото ФФУ

Турецький Бешикташ має намір серйозно підсилитись гравцями збірної України.

Бешикташ хоче підписати разом із вінгером Шальке Євгеном Коноплянкою ще захисника Шахтаря Ярослава Ракицького, повідомляє турецький журналіст Салім Манав в Twitter.

Шахтар відреагував на чутки про перехід Ракицького в Зеніт

Трансфер Ракицького до табору "орлів" виглядає малоймовірним на фоні чуток про інтерес російського Зеніта до захисника збірної України, а от про перехід Коноплянки може бути оголошено вже найближчим часом.

В поточному сезоні УПЛ Ракицький провів 11 матчів, в яких відзначився одним голом та асистом.

Бешикташ узгодив перехід Коноплянки та скоро представить українця, – Fotomac

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