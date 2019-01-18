Бешикташ хоче підписати Ракицького разом із Коноплянкою, – журналіст

Турецький Бешикташ має намір серйозно підсилитись гравцями збірної України.

Бешикташ хоче підписати разом із вінгером Шальке Євгеном Коноплянкою ще захисника Шахтаря Ярослава Ракицького, повідомляє турецький журналіст Салім Манав в Twitter.

Шахтар відреагував на чутки про перехід Ракицького в Зеніт

Трансфер Ракицького до табору "орлів" виглядає малоймовірним на фоні чуток про інтерес російського Зеніта до захисника збірної України, а от про перехід Коноплянки може бути оголошено вже найближчим часом.

В поточному сезоні УПЛ Ракицький провів 11 матчів, в яких відзначився одним голом та асистом.

Бешикташ узгодив перехід Коноплянки та скоро представить українця, – Fotomac