Бешикташ хоче підписати Ракицького разом із Коноплянкою, – журналіст

Турецький Бешикташ має намір серйозно підсилитись гравцями збірної України.
Бешикташ хоче підписати разом із вінгером Шальке Євгеном Коноплянкою ще захисника Шахтаря Ярослава Ракицького, повідомляє турецький журналіст Салім Манав в Twitter.
Шахтар відреагував на чутки про перехід Ракицького в Зеніт
Трансфер Ракицького до табору "орлів" виглядає малоймовірним на фоні чуток про інтерес російського Зеніта до захисника збірної України, а от про перехід Коноплянки може бути оголошено вже найближчим часом.
В поточному сезоні УПЛ Ракицький провів 11 матчів, в яких відзначився одним голом та асистом.
Бешикташ узгодив перехід Коноплянки та скоро представить українця, – Fotomac