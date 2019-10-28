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Бешикташ хоче достроково повернути Каріуса в Ліверпуль – турки незадоволені грою воротаря

22:11 523 Читать на русском
Бешикташ хоче достроково повернути Каріуса в Ліверпуль – турки незадоволені грою воротаря
Лоріс Каріус / ФК Бешикташ

Турецький Бешикташ має намір передчасно розірвати угоду з воротарем Лорісом Каріусом, права на якого належать Ліверпулю.

Керівництво стамбульських "орлів" не влаштовує рівень гри, який демонструє 26-річний німецький голкіпер. Бешикташ готовий повернути Каріуса в Ліверпуль, хоч орендна угода двох клубів розрахована до літа 2020-го року, інформує Sky Sports.

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Зазначимо, що у цьому сезоні Каріус зіграв у всіх 8 матчах турецької Суперліги, в яких пропустив 12 голів. Його команда наразі посідає 8 місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, серйозний спад в кар'єрі Каріуса почався з фіналу Ліги чемпіонів у 2018 році, коли дві його помилки дозволили мадридському Реалу обіграти Ліверпуль.

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Ліверпуль Ліверпуль Туреччина Лоріс Каріус Лоріс Каріус Бешикташ Бешикташ
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