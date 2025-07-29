Півзахисник Бешикташа Оркун Кьокчю може не зіграти з Шахтарем у матчі-відповіді кваліфікації Ліги Європи.

Оркун Кьокчю знаходиться під великим питанням на матч-відповідь з Шахтарем, інформує Sports Digitale. Повідомляється, що півзахиснику діагностовано набряк ноги. У понеділок, 28 липня, Оркун під час тренування був помічений з пов'язкою на нозі.

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Матч-відповідь Шахтар – Бешикташ відбудеться в четвер, 31 липня. У першій зустрічі "гірники" перемогли з рахунком 4:2.

Кьокчю перейшов з Бенфіки в Бешикташ на правах оренди з зобов'язанням викупу в розмірі 25 млн євро. Це рекордний трансфер не тільки в історії клубу, але і всієї турецької Суперліги. Гравець заробляє в Стамбулі 5 млн євро на рік, а його контракт розрахований на п'ять років.