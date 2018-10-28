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Бешикташ готовий відпустити Гуті в Реал

24 жовтня 22:21 510 Читать на русском
Бешикташ готовий відпустити Гуті в Реал
Гуті Ернандес / фото: ФК Бешикташ

Президент Бешикташ Фікрет Орман висловив готовність відпустити Гуті Ернандеса, якщо той отримає пропозицію очолити мадридський Реал.

"Ніхто не зв'язувався з нами з приводу Гуті. Але якщо ми отримаємо запит від Реала, то будемо раді допомогти. Якщо він очолить Реал, то ми будемо дуже горді.

Моурінью може замінити Лопетегі та ще 4 потенційні тренери Реала за версією іспанських ЗМІ

Гуті знає Реал зсередини, і знайомий з багатьма гравцями нинішнього складу, але поки що їх тренером залишається Хулен Лопетегі", – цитує Ормана AS.

Наразі Гуті працює асистентом головного тренера Бешикташа Шенола Гюнеша. Раніше повідомлялося, що екс-футболіст "вершкових" може замінити Хулена Лопетегі на посаді головного тренера Реала.

Лопетегі пояснив, що заважає Реалу перемагати

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Бешикташ Бешикташ Гуті Ернандес Гуті Ернандес
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