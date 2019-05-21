Бешикташ дійсно веде переговори з Ребровим, – журналіст

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик розповів про перемовини Сергія Реброва з Бешикташем.

"Розмови про Реброва і Бешикташ небезпідставні. В принципі, переговори дійсно ведуться. Не знаю, на якій стадії вони перебувають. Але переговори і розмови ведуться.

Ребров оцінив своє майбутнє у Ференцвароші

Бешикташ консультується з Ребровим з питання переїзду в Туреччину", – сказав ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик у програмі "Циганик LIVE".

Ребров може очолити Бешикташ

Нагадаємо, раніше повідомлялось , що головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров може очолити Бешикташ.