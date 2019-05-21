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Бешикташ дійсно веде переговори з Ребровим, – журналіст

19:07 461 Читать на русском
Бешикташ дійсно веде переговори з Ребровим, – журналіст
Сергій Ребров / Czeglédi Zsolt

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик розповів про перемовини Сергія Реброва з Бешикташем.

"Розмови про Реброва і Бешикташ небезпідставні. В принципі, переговори дійсно ведуться. Не знаю, на якій стадії вони перебувають. Але переговори і розмови ведуться.

Ребров оцінив своє майбутнє у Ференцвароші

Бешикташ консультується з Ребровим з питання переїзду в Туреччину", – сказав ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик у програмі "Циганик LIVE".

Ребров може очолити Бешикташ

Нагадаємо, раніше повідомлялось , що головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров може очолити Бешикташ.

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Теги
Ігор Циганик Ференцварош Ференцварош Туреччина Сергій Ребров Сергій Ребров Бешикташ Бешикташ
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