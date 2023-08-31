Бешикташ і Динамо зіграють у вирішальному матчі за груповий етап Ліги конференцій. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА між Бешикташем і Динамо проходить у Стамбулі, на стадіоні "Водафон Арена". Стартовий свисток пролунав о 21:00 за київським часом. Перша зустріч завершилась перемогою турків з рахунком 3:2.

Телетрансляцію проводить канал "2+2". Youtube-трансляція доступна на каналах FootballHub і Динамо Київ, а також у цій новині на "Футбол 24".

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Стартові склади

Бешикташ: Гюнок – Розьє, Уйсал, Коллі, Булут – Учан, Хаджіахметовіч – Рашіца, Жедсон, Мулека – Абубакар

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Караваєв, Буяльський, Волошин – Ванат

Бешикташ – Динамо: анонс матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги конференцій