Кияни поїхали в Стамбул на матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Де дивитися гру Бешикташ – Динамо, підкаже "Футбол 24".

Матч Бешикташ – Динамо стартує 31 серпня о 21:00 за київським часом. Поєдинок відбудеться на Водафон Парк в Стамбулі. Обслужить гру португальський суддя Жоау Пінейру.

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Бешикташ – Динамо: де дивитися матч Ліги конференцій

Поєдинок кваліфікації Ліги конференцій покажуть телеканали 2+2 та Динамо TV. Початок трансляції – о 20:55 за київським часом. Матч Бешикташ – Динамо онлайн можна переглянути на Youtube-каналах FootballHub і Динамо. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Перша половина протистояння завершилася мінімальною поразкою Динамо. Кияни показали непоганий футбол, але в компенсований час пропустили вирішальний гол. Для виходу в груповий етап "біло-сині" мають обігрувати Бешикташ на виїзді з різницею у два голи. Мінімальна звитяга переведе гру в овертайми.

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