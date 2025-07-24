Шахтар та Бешикташ зіграють перший матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи 2025/26. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині "Футбол 24".

Матч Бешикташ – Шахтар відбудеться сьогодні, 24 липня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

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Де дивитися Бешикташ – Шахтар? У прямому ефірі матч в Україні транслюватимуть Київстар ТВ та УПЛ ТБ. За головними подіями гри також можна стежити в текстовому онлайні "Футбол 24".

Нагадаємо, що у попередньому етапі кваліфікації Ліги Європи Шахтар без особливих зусиль пройшов Ільвес (6:0; 0:0). Однак цього разу на донеччан чекає справжнє випробування – Бешикташ, 16-разовий чемпіон Туреччини, під керівництвом Уле Гуннара Сульшера та з кількома зірками у складі.

Матч-відповідь, який остаточно визначить учасника наступного раунду, пройде за тиждень у польському Кракові.

Стартові склади:

Шахтар: Різник, Егіналду, Очеретько, кевін, Судаков, Марлон, Аліссон, Педро Енріке, Матвієнко (к.), Бондар, Конопля.

Бешикташ: Гюнок (к.), Свенссон, Аауліста, Демір Еге Тікназ, Рашіца, Абрахам, Оркун Кьокчю, Удуохай, Рафа Сілва, Юрасек, Фернандеш.

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