Шахтар зійдеться з Бешикташем у рамках 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА 2025/26. Де дивитись гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Бешикташ – Шахтар відбудеться сьогодні, 24 липня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

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Де дивитися Бешикташ – Шахтар? У прямому ефірі матч в Україні транслюватимуть Київстар ТВ та УПЛ ТБ. За головними подіями гри також можна стежити в текстовому онлайні "Футбол 24".

Нагадаємо, Шахтар на попередній стадії кваліфікації ЛЄ легко здолав Ілвьес (6:0; 0:0). Сьогодні суперник значно серйозніший – Бешикташ є 16-разовим чемпіоном Туреччини, має іменитого тренера Уле Гуннара Сульшера і низку зіркових гравців. Матч-відповідь у польському Кракові відбудеться за тиждень та остаточно визначить переможця дуелі.

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