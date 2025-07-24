У Стамбулі завжди непросто грати, але Шахтарю пощастило дуже швидко відкрити рахунок, а невдовзі навіть подвоїти перевагу завдяки Аллісону, який забив сам і асистував Егіналду. Однак перед перервою. Бешикташ отримав право на пенальті, який реалізував Ебрахам.

Шахтар впевнено розбив Бешикташ у кваліфікації ЛЄ – бразильці забили чотири голи на виїзді

Після перерви сценарій в дечому повторився. Шахтар знову пішов у відрив, потім, знову в кінці, пропустив. Однак цього разу підопічні Арди Турана спромоглися забити ще раз вже перед самісіньким фінальним свистком. Тож на матч-відповідь "гірники" оформили непогану перевагу в рахунку.