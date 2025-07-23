Турецький Бешикташ має багату історію протистояння з українськими клубами в єврокубках. "Орли" зустрічалися з нашими командами 14 разів: перемагали лише у п'яти із них, отримали 7 поразок та 2 нічиї. Проте Бешикташ ніколи не грав саме проти Шахтаря в офіційних поєдинках – 12 матчів проти Динамо та 2 проти Металіста.

"Зробимо все, що в наших силах": Матвієнко відверто прокоментував майбутнє протистояння з Бешикташем в ЛЄ

З моменту перемоги киян 6:0 над турецьким грандом минуло майже 9 років, але шанувальники українського футболу досі пам'ятають ту легендарну звитягу, яка розбила надії "орлів" на плей-офф ЛЧ сезону 2016/17.

У 2023 році Бешикташ взяв реванш у Динамо, двічі перемігши киян в раунді плей-офф Ліги конференцій – 3:2 і 1:0, дещо виправивши свою невтішну статистику проти українських колективів.

Попри відсутність особистих зустрічей, Бешикташ та Шахтар об'єднують три постаті. Бразильці Дентінью та Алекс Тейшейра встигли пограти не лише за Шахтар, але й Бешикташ. Ну і напередодні цього протистояння не можна не згадати екс-тренера "гірників" Мірчу Луческу. Останнім клубом румунського фахівця перед переїздом у Донецьк був саме Бешикташ – там він працював з 2002 по 2004 роки й встиг навіть виграти Суперлігу на чолі "орлів" у свій перший сезон. Покинув Луческу команду вже після наступної кампанії й зробив це у власному стилі – зі скандалом та звинуваченнями, що у нього "вкрали" чемпіонство.

Звісно, за ці всі роки Бешикташ докорінно змінився. Титул чемпіонів Туреччини у сезоні 2020/21 поки що є останнім для "чорно-білих" – конкурувати з Галатасараєм та Фенербахче стає дедалі важче через масові фінансові вливання в ці команди. Зараз, попри 16 трофеїв Суперліги в історії команди, Бешикташ на їхньому фоні є значно скромнішим колективом, хоч і має у своїй обоймі як чудових виконавців, так і іменитого тренера.

Наставник "орлів" Уле Гуннар Сульшер відомий більше як гравець, ніж тренер. Його гол на 90+3 хвилині у фіналі ЛЧ 1998/99 проти Баварії (2:1), який приніс "вуханя" манкуніанцям, досі оспівується вболівальниками Манчестер Юнайтед. У ролі тренера норвежець, звісно, показав значно скромніші результати на Олд Траффорд, але після провалу Еріка Тен Хага та невдалого старту Рубена Аморіма чимало фанатів "червоних дияволів" згадують часи команди під керівництвом Сульшера з теплом та нотками ностальгії.

"Вбивця з обличчям дитини" очолив Бешикташ у січні 2025 року – майже через 4 роки після відставки з Манчестер Юнайтед. Сульшер став третім за рахунком тренером "орлів" у провальному сезоні 2024/25 після Джованні ван Брокхорста та Сердара Топрактепе. За 22 офіційні матчі він зміг дещо покращити результати команди: 12 перемог, 4 нічиї і 6 поразок. Та все ж таки норвежця запрошували в команду саме з прицілом на наступну кампанію.

Четверте місце в таблиці Суперліги дало право грати у кваліфікації Ліги Європи, де трапився Шахтар. Керівництво команди зі Стамбула забезпечило Сульшера хорошими трансферами напередодні єврокубків і якщо норвежець вилетить з ЛЄ – це стане першим дзвіночком, що їм треба шукати іншого тренера.

Найгучніше літнє придбання Бешикташа – Таммі Абрахам із Роми. Після невдалої оренди в Мілані 27-річний нападник відправився в Туреччину, яка славиться вмінням повертати "збитим льотчикам" віру в себе. Абрахам вважався однією з головних надій Челсі за часів Френка Лемпарда, але зрештою був проданий в Рому. В Італії англієць знову став зіркою, але травма хрестоподібних зв'язок у 2023 році розділила його кар'єру на до і після. Попри всі негаразди зі здоров'ям, Абрахам може стати суттєвою загрозою для Шахтаря.

Не менш небезпечним може стати інший новачок команди – Оркун Кьокчю. 24-річний турок перебрався в Бешикташ на правах оренди. Його відхід з Бенфіки виявився доволі скандальним після конфлікту з Бруну Лаже через заміну на Клубному ЧС-2025. Через цей епізод одноклубник Анатолія Трубіна неочікувано вирішив повернутися на батьківщину, хоча ще кілька років тому він перебував на радарах багатьох топ-клубів Європи, запалюючи за Фейєнорд Арне Слота.

У півзахисті ключовим гравцем є Жедсон Фернандеш, який перейшов до "орлів" після провалу в Тоттенхемі. Як і Кьокчю, він перебрався у Туреччину з Бенфіки. Також цей шлях повторив і Жоау Маріу – португальців обожнюють в Бешикташі ще з часів Рікарду Куарежми. Нещодавно в турецьких ЗМІ з'явилась інформація, що Жедсон, ймовірно, пропустить щонайменше першу гру проти "гірників". Така втрата може стати серйозним ударом по амбіціях "орлів" у єврокубках.

Не слід забувати гравцям Шахтаря і про ще одного "збитого льотчика" – Мілота Рашіцу. 29-річний вінгер феєрив свого часу у Вердері, привертав увагу грандів Німеччини, але перехід в Норвіч Сіті зіпсував геть усе. Далі косовар осів у Туреччині: спочатку був Галатасарай, а потім Бешикташ, де він грає з 2023 року.

У захисті варто відзначити Габріеля Паулісту. 34-річний бразилець свого часу пограв за Валенсію та Арсенал, де влаштовував легендарні сутички з форвардом Челсі Дієго Костою. Габріель – дуже неприємний захисник для будь-якого нападника і, попри вже поважний для футболіста вік, форвардам Шахтаря також буде непросто.

Арда Туран зі своїм тренерським штабом постараються детально розібрати кожного гравця Бешикташа без винятку: неважливо – чи це зірки, чи просто добротні футболісти. Наставник Шахтаря доволі близько знайомий з "орлами", адже за час своєї роботи він тричі зустрічався з "чорно-білими". Усі три матчі Туран програв: спочатку отримав 0:4 в Кубку Туреччини 2023/24, а в наступному сезоні поступився 1:2 та 1:3 в чемпіонаті.

"Якщо Шахтар пройде Бешикташ, то й далі впорається": легенда "гірників" вважає турків найважчим опонентом на шляху до ЛЄ

Звісно, 38-річний фахівець тоді очолював значно скромнішу команду, тому не слід очікувати чогось подібного в другому раунді відбору Ліги Європи. Хоча, можливо, попередні результати стануть додатковою мотивацією для Турана, щоб нарешті подолати невдалу серію проти Бешикташа та вибити своїх співвітчизників із кваліфікації ЛЄ.

Санта-Колома: проросійський власник із Києва, нашестя іспанців та наставник з Барселони випробують Полісся