Бешикташ – Генк – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Генк Руслана Маліновського на виїзді впевнено здолав Бешикташ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

В першому таймі Генку вдалось відзначитись на екваторі матчу зусиллями Самати. У другій половині зустрічі команди влаштували справжню гольову феєрію. Спершу той же Самата оформив дубль на 70 хвилині, а вже через 15 хвилин Генк забив ще двічі.

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Бешикташ не склав зброю і зміг відіграти відставання. Спочатку Лав, який вийшов на заміну, скоротив гандикап бельгійців забивши на 74 хвилині, а пізніше Вагнер оформив дубль, відзначившись на 86-хвилині зустрічі, проте цей дубль не допоміг його команді здобути хоча б нічию у матчі проти Генка. Турки вдома поступились з рахунком 2:4. Зазначимо, що Маліновський у цій зустрічі відзначився класним асистом.

Команда Маліновського із 6 очками очолює групу, в активі Бешикташа лише 3 очки.

Ліга Європи, група І

Бешикташ – Генк – 2:4

Голи: Лав, 74, 86 – Самата, 23, 70, Ндонгала, 81, Посуело, 83

Маліновський відзначився класним асистом за Генк в матчі Ліги Європи