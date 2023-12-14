– Було багато розмов, що взимку Динамо очолить інший тренер, можливо, з-за кордону.

– Шовковський виграв усі матчі, тому керівництво Динамо вирішило поставити його. Це оптимальний варіант. Кого можна зараз знайти? Хорватські та сербські тренери набагато гірші за Шовковського. Я не знаю, який легіонери мають "блат", що на 2-3 місяці беруть наші команди, а потім їдуть. Беруть незрозумілих лалатовічів, які просто розвалюють команди і нічого після себе не залишають. Керівникам клубів треба ж думати хоч трішки!

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– Динамо не втратить ще пару років у своєму розвитку, враховуючи, що у Шовковського мало досвіду?

– Так, досвіду мало, але він його набирається. Ще кілька місяців тому я говорив, що йому зарано бути головним тренером, тому що у нього мало досвіду, але відтоді він виріс.

– А чи може воротар взагалі стати хорошим головним тренером?

– Кажуть, що ні, але я думаю, що у випадку з Шовковським усе буде добре. Подивимося вже навесні, коли Динамо гратиме з Шахтарем, Дніпром-1, Кривбасом, – цитує Сабо Український футбол.

Нагадаємо, Шовковський став виконувачем обов'язків головного тренера Динамо після відставки Мірчі Луческу. Серія з чотирьох перемог поспіль в УПЛ переконала Ігоря Сурікса призначити 48-річного фахівця постійним наставником "біло-синіх". Про це президент Динамо повідомив після останнього матчу 2023 року проти Оболоні.

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