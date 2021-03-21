"Калітвінцев? Дуже приємно, що Юра знову працює, це мій хороший друг. Дотепер дружимо, зустрічаємося. Радий, що він прийняв команду. Йому потрібен час, щоб налагодити гру. Бажаю йому, щоб поменше нервував.

"Максимов зустрів мене добре, тепер треба достойно відповісти на полі": Калітвінцев обіцяє гравцям Олімпіка нелегкі часи

Чи був це наш найкращий матч у році? Цілий тиждень тренувалися грати в короткий пас, тому що вже набрид футбол, як в Англії 70-х років. Я хлопцям сказав, що беру відповідальність на себе. Потрібно намагатися через короткий пас грати, комбінувати. Випустили інших гравців, вийшли з чотирма захисниками. Сьогодні все вийшло.

Ініціатива йшла від мене, тому що після програшу СК Дніпру-1 потрібно було приймати рішення. Гра першим номером не дається, тому що пропускаємо з контратак. Поки будемо грати так. Якщо не буде виходити, значить, будемо грати по-іншому.

Зараз буде пауза на матчі збірних, є час відпочити і підготуватися до матчу з Шахтарем", – сказав Максимов у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Ворскла, розгромивши Олімпік, скористалась осічкою Десни і піднялась вже на четверту сходинку УПЛ.

Ворскла легко розбила Олімпік, який програв шостий матч УПЛ поспіль – полтавці піднялися на 4 сходинку