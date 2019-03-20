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Берт ван Марвейк став головним тренером збірної ОАЕ

23:03 127 Читать на русском
Берт ван Марвейк став головним тренером збірної ОАЕ
Берт ван Марвейк / FIFA

Нідерландський фахівець Берт ван Марвейк призначений на тренерський місток збірної Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про призначення ван Марвейка на пост головного тренера збірної ОАЕ, повідомили на офіційному Twitter Федерації футболу цієї країни.

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Берт змінив на цій посаді італійського тренера Альберто Дзакероні, який очолював команду з 2017 року.

Попереднім місцем роботи ван Марвейка була збірна Австралії, яку він покинув під час Мундіалю у Росії. Раніше фахівець працював у збірних Саудівської Аравії, Австралії та Нідерландах.

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Теги
Світ ОАЕ ОАЕ Берт ван Марвейк Берт ван Марвейк
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