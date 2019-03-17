Берсхот Вілрейк з Причиненком не зміг перемогти Мехелен та вийти у вищу лігу Бельгії

Берсхот Вілрейк з Причиненком не зміг перемогти Мехелен

У Бельгії відбулись перехідні матчі між першим та другим за силою дивізіоном.

У перехідних матчах зустрілись Берсхот Вілрейк, за який виступає український хавбек Денис Причиненко, з Мехеленом.

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Перший матч, господарем якого був клуб українця, закінчився безгольовою нічиєю. У другому поєдинку перемогу святкував Мехелен з рахунком 2:1, а Причиненко заробив "гірчичник".

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Відтак, у найвищий бельгійський дивізіон за підсумками двох матчів вийшов Мехелен, а покинув Локерен.