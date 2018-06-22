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Берг: Без Ібрагімовіча гра Швеції серйозно змінилася тактично

18 червня 20:12 275 Читать на русском
Берг: Без Ібрагімовіча гра Швеції серйозно змінилася тактично
Маркус Берг / Швеція

Нападник збірної Швеції Маркус Берг поділився враженнями від перемоги над командою Південної Кореї в матчі групового етапу ЧС-2018.

"У першому таймі я не забив у двох чудових моментах. Що тут сказати, це футбол. Я багато м'ячів забив за кар'єру, але багато шансів і втратив.

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Потрібно просто концентруватися на позитиві, а сьогодні це – три очки. Думати про хороше і продовжувати роботу, хоча, звичайно, я то знаю, що повинен був забивати.

Ібрагімовіч – футболіст, який самотужки може виграти будь-який матч для команди. Але ми граємо без нього, зрозуміло, наша гра серйозно змінилася тактично. І, думаю, це добре, що кожен зараз приймає поточну ситуацію і віддається на сто відсотків заради командного успіху", – цитує Берга Sport24.ru.

ЧС-2018 1 тур

Швеція - Південна Корея: Понеділок 18 червня 2018

Швеція
Матч завершено
1 : 0
Південна Корея
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ЧС 2018 Швеція Швеція Маркус Берґ Маркус Берґ Швеція - Південна Корея Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч
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