Наступного тижня один із аутсайдерів англійської Прем'єр-ліги отримає нового власника. Тектонічні зміни на Терф Мур за кілька тижнів до зимового трансферного вікна здатні врятувати команду Шона Дайча від вильоту.

Незабаром "кларетові" перейдуть під контроль ALK Capital LLC, стверджує Daily Mail.

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Американські інвестори близькі до купівлі Бернлі за 200 млн фунтів. За кілька днів керівництво Прем'єр-ліги погодить проведення угоди про продаж. Персонал ланкаширців уже отримав вказівку від наразі чинних босів клубу про підготовку до зміни власника. Нинішній очільник правління Бернлі Майк Герлік, найімовірніше, продовжить роботу в менеджменті "кларетових" у короткотривалій перспективі, допоки йому не підшукають заміну.

Щоправда, конкурувати з американцями з ALK Capital намагається єгипетський бізнесмен Мохамед Ель Кашаші. У союзі з юристом Крісом Фарнелом підприємець, який заробив капітал у сфері харчування та дозвілля, зробив альтернативну пропозицію. Експерти, однак, сумніваються у фінансовій спроможності цього дуету. До того ж, Фарнел нещодавно провалив угоду купівлі-продажу лондонського Чарльтона й навіть отримав 5-тижневий бан від незалежного арбітражного комітету.

ALK Capital має досвід роботи в спортивній сфері. Її керівник Алан Пейс колись був президентом американського Реала Солт-Лейк, а також працював на Волл-стріт. Його консультантом є Дейв Чекетс – колишній власник команди з Юти, а також екс-президент клубів північноамериканської НБА – Юти Джаз і Нью-Йорк Нікс. Сам Пейс торік брав участь у процесі купівлі іншого представника АПЛ – Шеффілд Юнайтед. Проте, та спроба завершилася невдачею.

Наразі мажоритарним акціонером Бернлі є вже згаданий Герлік, якому належать 47,24 % акцій. Натомість Джон Банашкевіч має під контролем 28,2 % акцій. Ще понад 16 % акцій належать іншим п'ятьом членам правління "кларетових". Після оформлення угоди ALK Capital отримає контрольний пакет, а також, за даними SportsPro, матиме "пряму практичну роль" в управлінні клубом з Ланкашира.

Сезон 2020/21 для Бернлі – п'ятий поспіль у Прем'єр-лізі. "Кларетові" під керівництвом Шона Дайча зуміли в умовах обмеженого бюджету не тільки регулярно зберігати прописку в еліті, а й фінішувати 7-ми в кампанії 2017/18 та пробитися до Ліги Європи. Однак, складний в усіх аспектах 2020 рік призвів до того, що перед стартом нинішнього сезону він витратив на трансфери "аж" 1,1 млн євро. Усі ці кошти були витрачені на хавбека Дейла Стівенса з Брайтона. Але тепер керманич Бернлі може розраховувати на підсилення команди в зимове трансферне вікно. Сам Дайч має чинний до літа 2022-го контракт із ланкаширцями. Про плани нових власників щодо змін на тренерській лаві нічого невідомо. Принаймні, поки.

Близький продаж Бернлі скоротить і без того недовгий перелік клубів АПЛ із англійцями на чолі. На цей момент місцеві функціонери керують Брайтоном, Ньюкаслом і Тоттенхемом. Власник 77,2 % акцій Евертона Фархад Мошірі, окрім британського підданства, має громадянство Ірану. А у Вест Хемі валлійця Саллівана та англійця Голда вже невдовзі посунуть американці...

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