Новий технічний проект "бордові" запустили спільно з платформою AiSCOUT, повідомляє офіційний Twitter клубу.

Бернлі офіційно отримав нових власників зі США

Тепер футболісти, які старші 14-ти років, можуть встановити спеціальний додаток на смартфон і завантажити туди своє відео виконання певних вправ. Штучний інтелект аналізуватиме та порівнюватиме показники юнаків, а всі зібрані дані будуть оцінюватись скаутами. За результатами "перегляду" гравців запрошуватимуть в академію Бернлі.

Варто зауважити, що "бордові" стали першим клубом англійської Прем'єр-ліги, що почав використовувати такий підхід для пошуку талантів.

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