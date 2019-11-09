Бернлі – Вест Хем: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ – Ярмоленко розпочинає в запасі

Бернлі приймає Вест Хем в 12-му турі АПЛ 2019/20. Андрій Ярмоленко розпочне матч у запасі. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Бернлі – Вест Хем стартує о 17:00 за київським часом. Обидві команди є сусідами у турнірній таблиці (14 та 13 позиції відповідно). Як Бернлі, так і Вест Хем перебувають у поганій формі – господарі програли тричі поспіль, тоді як команда Андрія Ярмоленка не може перемогти вже у 5-ти поєдинках Прем'єр-ліги.

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Не надто вражає і сам українець – Ярмоленко не забивав у 4-х останніх матчах, а в поєдинку минулого туру проти Ньюкасла був замінений вже у перерві. Матч Бернлі – Вест Хем Андрій розпочне на лаві запасних, а в атаці "молотів" вийдуть Снодграс, Форналс, Андерсон та Аллє.

2️⃣ changes today pic.twitter.com/GwoQBMeF9M — West Ham United (@WestHam) November 9, 2019