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Бернлі – Вест Хем: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ – Ярмоленко розпочинає в запасі

16:02 103 Читать на русском
Бернлі – Вест Хем: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ – Ярмоленко розпочинає в запасі
Бернлі – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу АПЛ 9 листопада 2019

Бернлі приймає Вест Хем в 12-му турі АПЛ 2019/20. Андрій Ярмоленко розпочне матч у запасі. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч та онлайн-трансляція Бернлі – Вест Хем стартує о 17:00 за київським часом. Обидві команди є сусідами у турнірній таблиці (14 та 13 позиції відповідно). Як Бернлі, так і Вест Хем перебувають у поганій формі – господарі програли тричі поспіль, тоді як команда Андрія Ярмоленка не може перемогти вже у 5-ти поєдинках Прем'єр-ліги.

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Не надто вражає і сам українець – Ярмоленко не забивав у 4-х останніх матчах, а в поєдинку минулого туру проти Ньюкасла був замінений вже у перерві. Матч Бернлі – Вест Хем Андрій розпочне на лаві запасних, а в атаці "молотів" вийдуть Снодграс, Форналс, Андерсон та Аллє.

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Теги
Українці за кордоном Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Бернлі Бернлі Бернлі - Вест Хем
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