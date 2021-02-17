Фулхем веде відчайдушну боротьбу за виживання в АПЛ, однак до рятівної сімнадцятої позиції лондонцям не вистачало аж сім залікових балів. На щастя, "коттеджери" мали матч у запасі проти Бернлі – можливо, це і не найпростіший суперник (який ще й грав вдома), але й не Челсі. Осічка для підопічних Скотта Паркера була неприпустимою.

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У першому таймі команди загострювали дуже рідко й слабко. Єдиний гольовий момент змарнував Бернлі – це Лонг на 24-й хвилині головою пробивав метрів з шести. Вище воріт. На перерву команди відправились за нулів на табло, однак після неї все пішло веселіше. Фулхем на 49-й хвилині вийшов уперед, замкнувши скидку від Андерсена після подачі з кутового, але вже через три хвилини Бернлі зрівняв внаслідок контратаки з виходом Барнса віч-на-віч – 1:1!

Після цього обидва колективи розмінялись кількома не дуже небезпечними епізодами. Забити бодай ще один гол їм так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Тепер Фулхем має 19 очок і 6 залікових балів відставання від сімнадцятої позиції, а Бернлі з 27 пунктами піднявся на 15 сходинку.

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