В рамках суботньої програми 24-го туру АПЛ Крістал Пелас у рідних стінах розгромно поступився Бернлі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 24-й тур

Крістал Пелас – Бернлі – 0:3

Голи: Гудмундсон, 5, Родрігес, 10, Лоутон, 47

Брайтон – Астон Вілла – початок о 22:00

Бернлі на виїзді зустрічався із Крістал Пелас. Вже на 5-й хвилині матчу гості вирвались уперед – відзначився Гудмундсон. За декілька хвилин Родрігес головою замкнув навіс з кутового – 0:2. "Орли" намагались нав'язувати боротьбу, але до перерви не створили жодного небезпечного моменту.

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На початку другого тайму ще один поклав Лоутон і рахунок став розгромним. "Орли" одразу зібрались і пішли в атаку, однак до кінця матчу відквитати хоча б один гол так і не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Бернлі – 0:3.

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