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Бернлі потролив Артету – тренер Арсенала скаржився на високу траву

16:19 490 Читать на русском
Бернлі потролив Артету – тренер Арсенала скаржився на високу траву
Мікель Артета / ВВС

Англійський клуб оригінально відреагував на слова наставника Арсенала Мікеля Артети, який був незадоволений якістю газону на Терф Мур.

"Трава була високою, здається, працівники стадіону Бернлі зовсім не поливали газон. Очевидно, що це не сприяло нашій грі у футбол", – скаржився наставник "канонірів" після недільного матчу з Бернлі.

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Клуб відреагував на слова Артети. поставивши на обкладинку свого аккаунта в твіттері фото газону, який став причиною невдачі Арсенала.

Зазначимо, що Бернлі і Арсенал після 25 турів АПЛ мають одинакову кількість очок – по 31-му. Команди посідають в турнірній таблиці 11 та 10 місце відповідно.

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