Оборонець перебрався до табору "кларетових", повідомляє офіційний сайт клубу.

Брайтон завершив трансфер вихованця Барселони

Робертс поставив підпис під 4-річним контрактом із Бернлі. Суонсі отримав за свого вихованця орієнтовно 2,9 млн євро. На Терф Мур він виступатиме під 14-м номером. Валлієць став третім за вартістю трансфером Бернлі цього літа після Корне і Коллінза.

До слова, за роки виступів у Суонсі Коннор Робертс провів 152 матчі в усіх турнірах, у яких забив 11 м'ячів. На Євро-2020 він зіграв 4 поєдинки (1 гол).

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