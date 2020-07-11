Бернлі перервав рекордну серію Ліверпуля в АПЛ

Нічиєю із Бернлі (1:1) у рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль перервав свою неймовірну серію домашніх перемог поспіль.

Підопічні Шона Дайча перервали 24-матчеву переможну серію "червоних" на Енфілді, повідомляє Squawka Football.

Ярмоленко став гравцем Вест Хема рівно 2 роки тому – відео найкращих голів українця в АПЛ

Мерсисайдці не змогли переграти "бордових" вдома, хоча першими відкрили рахунок. Однак, на гол Ендрю Робертсона відповів форвард Бернлі Джей Родрігес. Ця втрата очок стала для Ліверпуля першою із січня 2019 року. Тоді хлопці Юргена Клоппа не впоралися з Лестером (теж 1:1).

До слова, після звітного поєдинку Ліверпуль набрав 93 очки й продовжує мати понад 20-очковий відрив від Манчестер Сіті. Натомість Бернлі посідає 9-те місце (50 очок).

Ліверпуль не зміг здолати Бернлі, Уотфорд завдяки двом пенальті переміг Ньюкасл