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Бернлі перервав рекордну серію Ліверпуля в АПЛ

19:42 - Читать на русском
Бернлі перервав рекордну серію Ліверпуля в АПЛ
Шон Дайч / Sky Sports

Нічиєю із Бернлі (1:1) у рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль перервав свою неймовірну серію домашніх перемог поспіль.

34’ Ендрю Робертсон
 
Джей Родрігес 69’
34’ Ендрю Робертсон
69’ Джей Родрігес

Підопічні Шона Дайча перервали 24-матчеву переможну серію "червоних" на Енфілді, повідомляє Squawka Football.

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Мерсисайдці не змогли переграти "бордових" вдома, хоча першими відкрили рахунок. Однак, на гол Ендрю Робертсона відповів форвард Бернлі Джей Родрігес. Ця втрата очок стала для Ліверпуля першою із січня 2019 року. Тоді хлопці Юргена Клоппа не впоралися з Лестером (теж 1:1).

До слова, після звітного поєдинку Ліверпуль набрав 93 очки й продовжує мати понад 20-очковий відрив від Манчестер Сіті. Натомість Бернлі посідає 9-те місце (50 очок).

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Рекорди Бернлі Бернлі Англія АПЛ Ліверпуль - Бернлі Ліверпуль Ліверпуль
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