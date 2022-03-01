Англійська Прем'єр-ліга продовжує приковувати увагу всього світу до війни в Україні.

Більшість клубів АПЛ тим чи іншим способом висловили свою підтримку Україні у боротьбі проти агресора. Тепер черга Бернлі, який сьогодні грає проти Лестера.

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"Напередодні сьогоднішнього матчу АПЛ з Лестером клуб закликає всіх уболівальників, домашніх та гостей, об'єднатися у момент солідарності, щоб показати народу України, що футбольна сім'я підтримує їх", – йдеться у повідомленні прес-служби Бернлі.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Агресор системно обстрілює наші міста, однак ЗСУ та об'єднання територіальної оборони дають відсіч ворогу.

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