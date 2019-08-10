Бернлі на власному полі розгромив Саутгемптон, Брайтон на виїзді знищив Уотфорд: 1 тур АПЛ, матчі суботи

В рамках 1-го туру чемпіонату Англії відбулось чотири поєдинки. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2010/2020, 1-й тур

Бернлі – Саутгемптон – 3:0

Голи: Барнс, 63, 70, Гудмундсон, 75

Борнмут – Шеффілд Юнайтед – 1:1

Голи: Мефам, 62 – Шарп, 88

Уотфорд – Брайтон – 0:3

Голи: Дукуре, 28 (аг.), Андоне, 65, Мопей, 77

Крістал Пелас – Евертон – 0:0

Вилучення: Шнайдерлін, 76 (друга жовта картка)

Тоттенхем – Астон Вілла – матч розпочнеться о 19:30

Вест Хем – Манчестер Сіті: Зінченко з рекордом АПЛ, безпорадні "молоти" на фоні чемпіона, VAR змінює англійський футбол

Перший тур англійської прем’єр-ліги в суботу продовжився шістьма матчами. У одному з них Бернлі приймав Саутгемптон. Команди розпочали достатньо обережно і перший по-справжньому небезпечний момент виник аж на 14-й хвилині: Джеймс Ворд-Праус пробивав з межі штрафного майданчика по центру воріт, але Нік Поуп впорався з цим ударом. За чотири хвилини господарі вийшли вперед, однак арбітр, скориставшись системою VAR, скасував взяття воріт через офсайд. За хвилину до закінчення першого тайму Натан Редмонд міг виводити Саутгемптон вперед, але знову героєм епізоду став голкіпер, ставши на шляху м’яча, який летів прямо під поперечину. На 54-й хвилині приголомшливого удару завдавав Раян Бертранд, але м'яч пролетів у кількох сантиметрах над воротами. А вже за мить Кріс Вуд спрямував м'яч повз праву стійку, замикаючи прострільну передачу Нікі Поупа. Всередині другого тайму Ешлі Бернс двічі відзначився у воротах суперника: на 63-й хвилині він переграв голкіпера пробивши впритул до правої стійки, а згодом відгукнувся на ювелірну поперечну передачу у штрафний майданчик і пробив у нижній правий кут воріт. На 75-й хвилині Йоханн Гудмундсон накрутив кількох суперників і пробив з межі штрафного майданчика під ліву стійку воріт, довівши рахунок до непристойного.

Борнмут на власному полі розписав бойову нічию з Шеффілд Юнайтед. Перший тайм пройшов за значної переваги господарів, однак першими відзначитись могли гості: Калум Робінсон майстерно приборкав незручну передачу на межі штрафного майданчика та пробив низом по центру воріт. Арон Ремсдейл перебуваючи у незручній позиції зумів у стрибку виконати блискучий сейв. Друга половина зустрічі розпочалась з небезпечного удару Девіда Макголдріка, який відгукнувшись на поперечну передачу на межі штрафного майданчика пробив по воротах. М'яч просвистів повз ліву стійку. Згодом міг забивати Борнмут: Філіп Білінг сильно пробив у правий кут воріт, та найкращим чином проявив себе голкіпер Шеффілда Дін Хендерсон. На 62-й хвилині після удару Каллума Вілсона м’яч влучив у спину голкіперу та відскочив назад у поле. Кріс Мефам підхопив його в штрафному майданчику та пробивши у лівий кут воріт відкрив рахунок. А за дві хвилини до закінчення матчу Біллі Шарп зігравши на добиванні встановив нічийний результат.

Брайтон у матчі з Уотфордом вже на десятій хвилині міг відкривати рахунок: Юрген Локадія знайшов вільний простір у штрафному майданчику і пробив низом по центру воріт. Та дива майстерності продемонстрував Бен Фостер, врятувавши свою команду від пропущеного гола. У середині першого тайму Брайтон, завдяки автоголу, вийшов вперед: Абдулай Дукуре випадково зрізав передачу у власні ворота. На 65-й хвилині Флорін Андоне пробив у дотик з меж штрафного майданчика та спрямував м'яч у нижній правий кут воріт. Згодом Ніл Мопей ударом у верхній кут воріт встановив остаточний рахунок у матчі.

Бернлі на власному полі розгромив Саутгемптон. Вже на другій хвилині Гілфі Сігурдссон втратив чудовий момент, пробивши повз ворота. Згодом Рішарлісон, вигравши боротьбу за м'яч під час розіграшу кутового, небезпечно пробивав з межі штрафного майданчика, але його удар заблокували захисники. У другій половині першого тайму Евертон втратив дві поспіль можливості вийти вперед: спочатку Домінік Келверт-Левін головою спрямував м’яч повз праву стійку, а згодом Саймус Коулмен чудово зіграв на добиванні, але Вісенте Гуайта у стрибку відбив круглого. За десять хвилин до закінчення матчу суддя показав другу жовту картку Моргану Шнейдерліну і залишив Евертон у меншості. Однак господарі не змогли скористатись цим подарунком і матч закінчився нульовою нічиєю.

Після цього туру Брайтон та Бернлі набрали по три очки, Борнмут, Шеффілд Юнайтед, Крістал Пелас та Евертон мають в своєму активі по одному пункту, а Уотфорд та Саутгемптон залишаються з нулем у таблиці.