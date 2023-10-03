У вівторок відбувся поєдинок 2-го туру АПЛ між Лутоном та Бернлі (1:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

У перенесеному матчі 2-го туру чемпіонату Англії зійшлись аутсайдери турнірної таблиці – Лутон та Бернлі. Господарі минулого туру зуміли здобути першу звитягу в сезоні здолавши Евертон з Миколенком (2:1). Натомість підопічні Венсана Компані поки не знали смаку перемог.

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Бернлі був гострішим у першому таймі, однак перший по-справжньому небезпечний момент створив лише на 28-й хвилині, коли Браунхілл потужним ударом пробив повз ворота. Господарі огризнулись спробою Огбене головою, коли сфера так само розминулась зі стійкою. На перерву, однак, Бернлі пішов перемагаючи: у доданий час партнери вивели Фостера сам на сам і той не схибив (допомогла і помилка захисника).

По перерві гості продовжили нагнітати, але мало не пропустили з кутового – Каллен головою встиг вибити м'яч з лінії. За трохи Морріс опинився на газоні у боротьбі з Байєром, але арбітр пенальті у ворота Бернлі не призначив. В середині тайму Лутон повністю перехопив ініціативу і змушував суперника лише відбиватися.

Зрештою, кількість вилилась в якість і за 5 хвилин до завершення основного часу Адебайо зрівняв. Вже у наступній атаці Бернлі знову вийшов вперед – Ларсен накрути захисника на правому фланзі, змістився ближче до центру і закрутив у дальню дев'ятку.

Перемога принесла Бернлі 4 очки і підняла на вісімнадцяту сходинку турнірної таблиці АПЛ, Лутон з такою ж кількістю балів на щабель вище.

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