Бернлі – Манчестер Сіті – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Манчестер Сіті переміг Бернлі у 36 турі АПЛ. Дивіться відео гола матчу Бернлі – Манчестер Сіті на "Футбол 24".

Перемогу команді Хосепа Гвардіоли приніс точний удар Серхіо Агуеро в середині другого тайму.

Зінченко допоміг Манчестер Сіті дотиснути Бернлі та знову обійти Ліверпуль

Після цього матчі Манчестер Сіті набрав 92 очки і знову повернувся на вершину АПЛ. За два тури до завершення чемпіонату "містяни" випереджають Ліверпуль всього на один пункт.