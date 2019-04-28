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Бернлі – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ із Зінченком у старті

15:55 521 Читать на русском
Бернлі – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ із Зінченком у старті
Бернлі – Манчестер Сіті 28 квітня 2019: онлайн-трансляція матчу АПЛ 2018/19

Бернлі приймає Манчестер Сіті у 36-му турі чемпіонату Англії 2018/19. Олександр Зінченко виходить зі стартових хвилин. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч, як і онлайн-трансляція Бернлі – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 16:05. Команда Зінченка виграла усі свої останні 11 матчів у чемпіонаті Англії з феноменальною загальною різницею 26:3. З Бернлі в поточному сезоні Ман Сіті теж розправлявся доволі легко – домашні перемоги в АПЛ і Кубку Англії по 5:0. Утім 3 попередні виїзні матчі проти цієї команди складалися для "міщан" непросто: нічия 1:1 в минулому році, перед тим перемога 2:1 і поразка 0:1. Бернлі набрав 10 очок в попередніх 4-х турах – ця безпрограшна серія фактично гарантувала команді Дайча прописку в еліті на наступний розіграш Прем'єр-ліги.

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Бернлі – Манчестер Сіті: стартові склади команд

Бернлі: Хітон – Лоутон, Тарковскі, Мі, Тейлор – Хендрік, Корк, Вествуд, МакНілл – Барнс, Вуд

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Компані, Ляпорт, Зінченко – Бернарду Сілва, Давід Сілва, Гюндоган – Сане, Стерлінг, Агуеро

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