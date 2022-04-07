Бернлі – Евертон: Миколенко отримав найвищу оцінку серед захисників "ірисок" за версією WhoScored
09:56 - Читать на русском
Захисник Евертона Віталій Миколенко провів досить успішний матч проти Бернлі у рамках перенесеного 19-го туру АПЛ.
12’ Натан Коллінз
57’ Джей Родрігес
86’ Максвел Корне
Рішарлісон 18’
Рішарлісон 41’
12’ Натан Коллінз
18’ Рішарлісон
41’ Рішарлісон
57’ Джей Родрігес
86’ Максвел Корне
Миколенко отримав 6,8 балів за версією Whoscored – це найвищий показник серед гравців оборони Евертона.
Зіпсоване свято Миколенка у відеоогляді матчу Бернлі – Евертон – 3:2
Найвище ж оцінили Рішарлісона, який оформив дубль – ресурс поставив йому 10 балів (найвищий показник).
Додамо, що попри два м'ячі бразильця, Бернлі здійснив камбек у матчі з Евертоном, здолавши "ірисок" з рахунком 3:2.
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