Захисник Евертона Віталій Миколенко провів досить успішний матч проти Бернлі у рамках перенесеного 19-го туру АПЛ.

Миколенко отримав 6,8 балів за версією Whoscored – це найвищий показник серед гравців оборони Евертона.

Зіпсоване свято Миколенка у відеоогляді матчу Бернлі – Евертон – 3:2

Найвище ж оцінили Рішарлісона, який оформив дубль – ресурс поставив йому 10 балів (найвищий показник).

Додамо, що попри два м'ячі бразильця, Бернлі здійснив камбек у матчі з Евертоном, здолавши "ірисок" з рахунком 3:2.

Евертон у матчі за виживання на останніх хвилинах поступився Бернлі – Миколенко провів увесь матч і заробив пенальті