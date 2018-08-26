Бернат близький до переходу в ПСЖ

Іспанський захисник Баварії Хуан Бернат може незабаром змінити клуб.

Наставник Баварії Ніко Ковач не розраховує на Берната та готовий попрощатися з футболістом, повідомляє Sky Germany.

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У послугах футболіста зацікавлений ПСЖ, клуби уже розпочали переговори. Сума трансферу може скласти 14 млн євро плюс бонуси.

Спочатку парижани були зацікавлені в трансфері Філіпе Луїса з Атлетіко, однак відмовилися платити 30 млн євро.

Бернат перейшов до Баварії влітку 2014 року, але за чотири сезони не зміг закріпитися в основі німецького чемпіона. Сумарно він провів за "ротен" 111 матчів та забив 5 м'ячів.

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