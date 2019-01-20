Бернарду Сілва зацікавив Реал

Півзахисник англійського Манчестер Сіті Бернарду Сілва потрапив до сфери зацікавлень мадридського Реала.

Португальський хавбек став головною ціллю "вершкових", запевняє Mirror.

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На Бернабеу Сілва має стати довготерміновою заміною Луці Модрічу. У нинішньому сезоні, однак, 24-річний півзахисник став одним із провідних гравців команди Пепа Гвардіоли та розглядає його як наступника Давіда Сілви на позиції плеймейкера.

Реал нібито готовий віддати 70 млн фунтів за Бернарду. Чутки про зацікавленість мадридців можуть стимулювати Сіті до нових перемовин із гравцем щодо продовження контракту.

У сезоні 2018/19 Бернарду Сілва провів 21 матч в АПЛ, у яких забив 5 м'ячів і зробив 6 асистів.

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