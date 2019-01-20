toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ХАДДЕРСФІЛД - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Бернарду Сілва зацікавив Реал

11:46 797 Читать на русском
Бернарду Сілва зацікавив Реал
Бернарду Сілва / Reuters

Півзахисник англійського Манчестер Сіті Бернарду Сілва потрапив до сфери зацікавлень мадридського Реала.

Португальський хавбек став головною ціллю "вершкових", запевняє Mirror.

Топ-10 гравців, які найбільше подорожчали: від суперників України до вундеркінда Борусії Д, який зріс у ціні на 78 млн

На Бернабеу Сілва має стати довготерміновою заміною Луці Модрічу. У нинішньому сезоні, однак, 24-річний півзахисник став одним із провідних гравців команди Пепа Гвардіоли та розглядає його як наступника Давіда Сілви на позиції плеймейкера.

Реал нібито готовий віддати 70 млн фунтів за Бернарду. Чутки про зацікавленість мадридців можуть стимулювати Сіті до нових перемовин із гравцем щодо продовження контракту.

У сезоні 2018/19 Бернарду Сілва провів 21 матч в АПЛ, у яких забив 5 м'ячів і зробив 6 асистів.

Лунін та ще 11 талантів, які обійшлись Реалу в 220 млн євро: успіхи і провали НЕПу по-мадридськи

Теги
Іспанія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Манчестер Сіті Бернарду Сілва Бернарду Сілва
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
34
хв
Хаддерсфілд
15:30
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук