Бернарду Сілва набрав 48% голосів та переміг у номінації за найкращого гравця Сіті минулого місяця, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Варто відзначити, що 27-річний португалець вже третій місяць поспіль здобуває цю нагороду. Такий своєрідний хет-трик ще не вдавався жодному футболісту "містян" за всю історію. У листопаді Бернарду відзначився двома голами та асистом у 5 матчах.

Нагадаємо, у 2017-му Ман Сіті заплатив Монако за Сілву 50 млн євро.

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