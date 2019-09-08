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Бернарду Сілва сподівається випередити збірну України до кінця відбору на Євро-2020

11:36 1930 Читать на русском
Бернарду Сілва сподівається випередити збірну України до кінця відбору на Євро-2020
Бернарду Сілва / Getty Images

Хавбек збірної Португалії поділився турнірними амбіціями команди на другу частину євровідбору.

68’ Нікола Міленковіч
85’ Алєксандар Мітровіч
 
Вільям Карвалью 42’
Гонсалу Гедеш 58’
Кріштіану Роналду 81’
Бернарду Сілва 87’
42’ Вільям Карвалью
58’ Гонсалу Гедеш
68’ Нікола Міленковіч
81’ Кріштіану Роналду
85’ Алєксандар Мітровіч
87’ Бернарду Сілва

"У матчі проти Сербії нам потрібні були всі голи, не тільки мій.

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Ми чудово почали гру, але потім з'явилися проблеми. Ми припускалися помилок, але в цілому гра вийшла хорошою. Потрібно постійно боротися, легких ігор немає. Наша мета – бути першими в групі, але спочатку нам потрібно перемогти в Литві", – наводить слова Сілви прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, наразі лідером групи В є збірна України. У підопічних Шевченка 13 пунктів після п'яти матчів, у португальців – 5 очок і дві гри в запасі.

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Теги
Україна Україна Євро-2020 Сербія - Португалія Португалія Португалія Бернарду Сілва Бернарду Сілва
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