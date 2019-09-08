Бернарду Сілва сподівається випередити збірну України до кінця відбору на Євро-2020

Хавбек збірної Португалії поділився турнірними амбіціями команди на другу частину євровідбору.

"У матчі проти Сербії нам потрібні були всі голи, не тільки мій.

Сербія – Португалія – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Ми чудово почали гру, але потім з'явилися проблеми. Ми припускалися помилок, але в цілому гра вийшла хорошою. Потрібно постійно боротися, легких ігор немає. Наша мета – бути першими в групі, але спочатку нам потрібно перемогти в Литві", – наводить слова Сілви прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, наразі лідером групи В є збірна України. У підопічних Шевченка 13 пунктів після п'яти матчів, у португальців – 5 очок і дві гри в запасі.

Євро-2020: Сербія – Португалія: гнітюча посередність балканців, друга молодість Роналду та результат на користь України