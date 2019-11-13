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Бернарду Сілва отримав дискваліфікацію за жарт над Менді

17:55 907 Читать на русском
Бернарду Сілва отримав дискваліфікацію за жарт над Менді
Бернарду Сілва та Бенжамен Менді / PA Images

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва отримав вирок за свій жарт над одноклубником Бенжаменом Менді.

Футбольна асоціація Англії оголосила рішення щодо гучної історії за участю двох гравців Манчестер Сіті – Бернарду Сілви і Бенжамена Менді. Нагадаємо, Бернарду Сілву звинуватили за жарт над одноклубником Бенжаменом Менді. Португалець виклав колаж "Вгадайте хто?", поєднавши дитячу світлину Менді та персонажа з реклами іспанських цукерок Conguitos. Сілву розсмішила схожість одноклубника та вигаданого героя, але користувачі соцмережі гумор португальця не оцінили та звинуватили його в расизмі.

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Сьогодні футбольна асоціація Англії прийняла рішення дискваліфікувати Сілву на 1 матч і оштрафувати його на 50 тисяч фунтів (близько 60 тисяч євро). Крім того, Бернарду пройде спеціальне навчання.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Бенжамен Менді Бенжамен Менді Бернарду Сілва Бернарду Сілва Англія Расизм у футболі
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