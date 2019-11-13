Бернарду Сілва отримав дискваліфікацію за жарт над Менді

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва отримав вирок за свій жарт над одноклубником Бенжаменом Менді.

Футбольна асоціація Англії оголосила рішення щодо гучної історії за участю двох гравців Манчестер Сіті – Бернарду Сілви і Бенжамена Менді. Нагадаємо, Бернарду Сілву звинуватили за жарт над одноклубником Бенжаменом Менді. Португалець виклав колаж "Вгадайте хто?", поєднавши дитячу світлину Менді та персонажа з реклами іспанських цукерок Conguitos. Сілву розсмішила схожість одноклубника та вигаданого героя, але користувачі соцмережі гумор португальця не оцінили та звинуватили його в расизмі.

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Сьогодні футбольна асоціація Англії прийняла рішення дискваліфікувати Сілву на 1 матч і оштрафувати його на 50 тисяч фунтів (близько 60 тисяч євро). Крім того, Бернарду пройде спеціальне навчання.

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