Керманич національної команди Португалії Фернанду Сантуш не візьме півзахисника Бернарду Сілву на виїзний матч кваліфікації до чемпіонату світу-2022 з ірландцями, але вірить у його участь у фінальному турі проти збірної Сербії.

"Багато ознак того, що він зможе грати. Він прибув до нас зі скаргами на втому. Він не зміг тренуватися, але відновлення йде добре, і ми надіємося і віримо в те, що він вийде проти Сербії.

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Сенсу летіти з нами в Ірландію йому немає, оскільки на 100 відсотків він не готовий, і тамтешні умови не будуть найкращими для відновлення", – цитує тренера Record.

До слова, в нинішньому сезоні Бернарду Сілва провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та оформив 1 асист. Проти збірної Ірландії піренейці зіграють 11 листопада, а сербів приймуть на Да Лужі 14 листопада.

Поточне становище команд у групі A: Сербія – 17 очок (7 матчів), Португалія – 16 (6), Люксембург – 6 (6), Ірландія – 5 (6), Азербайджан – 1 (7).

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