Півзахисник Бернарду Сілва може продовжити кар'єру в Ювентусі.

Керівництво Ювентуса розглядає можливість підписати Бернарду Сілву як вільного агента влітку 2026 року. Боси туринського клубу вже контактують з представниками португальця, наводячи контакти, інформує Tuttosport.

"Очевидно, не ми": Гвардіола відповів про фаворитів Ліги чемпіонів

Відзначається, що Сілва почне думати про майбутнє навесні, зараз він зосереджений на сезоні в Манчестер Сіті. Португалець захищає кольори "містян" з сезону 2017/18.

Нагадаємо, що минулого літа легенда Манчестер Сіті Кевін де Брюйне перейшов в Наполі на правах вільного агента.

Манчестер Сіті розбив Юнайтед в дербі – дебют Доннарумми, Холанд оформив дубль і видав фантастичний промах