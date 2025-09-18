Бернарду Сілва може піти шляхом де Брюйне – у ньому зацікавлений гранд Серії А
Півзахисник Бернарду Сілва може продовжити кар'єру в Ювентусі.
Керівництво Ювентуса розглядає можливість підписати Бернарду Сілву як вільного агента влітку 2026 року. Боси туринського клубу вже контактують з представниками португальця, наводячи контакти, інформує Tuttosport.
Відзначається, що Сілва почне думати про майбутнє навесні, зараз він зосереджений на сезоні в Манчестер Сіті. Португалець захищає кольори "містян" з сезону 2017/18.
Нагадаємо, що минулого літа легенда Манчестер Сіті Кевін де Брюйне перейшов в Наполі на правах вільного агента.
