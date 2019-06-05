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Бернарду Сілва: Місце в основі збірної Португалії не гарантоване нікому

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Бернарду Сілва: Місце в основі збірної Португалії не гарантоване нікому
Андре Сілва, Бернарду Сілва, Седрік Соареш та Кріштіану Роналду / УЄФА

Півзахисник збірної Португалії Бернарду Сілва поділився очікуваннями від півфіналу Ліги націй проти Швейцарії.

 

"Про фаворитів я говорити не люблю. Рівень суперників у фінальній стадії дуже високий, і шлях сюди був непростим для всіх. Всі хочуть виграти, але ми виступаємо вдома, і зобов'язані зробити це для своїх уболівальників. Однак назвати фаворита неможливо, оскільки інші три збірні теж дуже сильні.

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В нашій команді місце в основі не гарантоване нікому. Викликано 23 футболісти, кожен може внести великий внесок у спільну справу. Саме тому всі ми і тут – щоб збірна Португалії виграла Лігу націй", – цитує Сілву офіційний сайт УЄФА.

Обожнює Роналду та може стати ідеальним гравцем для Барселони – хавбек Бенфіки, який вже пише історію у Європі

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Теги
Швейцарія Швейцарія Ліга націй Португалія - Швейцарія Португалія Бернарду Сілва Бернарду Сілва
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