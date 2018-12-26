Бернарду Сілва: Манчестер Сіті двічі поспіль програв в АПЛ, потрібно знайти причину

Хавбек Манчестер Сіті Бернарду Сілва прокоментував поразку від Лестера у матчі 19 туру АПЛ.

"Ми почали зустріч досить добре, але не змогли відіграти таким чином всі 90 хвилин. Лестеру вдалося забити чудовий гол.

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Ми незадоволені двома поспіль поразками в АПЛ, але спробуємо змінити ситуацію. Відставання Манчестер Сіті від Ліверпуля стає великим. На даному етапі сезону ми граємо не так, як хотіли б. Необхідно знайти цьому пояснення.

Нам потрібно почати вигравати матчі, але тепер вже ми не можемо розраховувати тільки на себе. Навіть якщо обіграємо Ліверпуль, виграти титул в цьому сезоні буде непросто. Математично шанси у Манчестер Сіті, звичайно, залишаються, але тепер нам треба грати майже ідеально, щоб досягти мети", – цитує Сілву ВВС.

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