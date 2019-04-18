Бернарду Сілва: Хочемо обіграти Тоттенхем не через жагу помсти

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва поділився очікуваннями від майбутнього матчу чемпіонату Англії проти Тоттенхема.

"Ми маємо гру за три дні проти Тоттенхема, і знову ж таки граємо вдома. Нам потрібні три очки, щоб виграти АПЛ.

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Очевидно, ми дуже розчаровані вильотом з Ліги чемпіонів, але нам доведеться забути про це і зосередитись на змаганнях, в яких ми все ще перебуваємо. Це не час для помсти, це – інший турнір, і ми повинні зробити все, аби залишатись у титульній гонці.

Ми спробуємо здобути перемогу у грі, пам'ятаючи, що граємо проти дуже хорошої команди. Це буде складна гра для нас", – розповів Бернарду Сілва в коментарі Goal.com.

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